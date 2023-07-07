Bedellide yeni ücret bekleniyor

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Memur maaşlarına uygulanan katsayıya göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 122 bin 350 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor.

TEMMUZDA GEÇERLİ OLACAK

Bedelli askerlik ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz genelgeyi yayımlamadı. Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması bekleniyor.