×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bedellide yeni ücret bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Bedelli Askerlik Ücreti#MEMUR Maaş Artışları#Milli Savunma Bakanlığı
Bedellide yeni ücret bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

MEMUR maaş artışlarının belli olmasıyla gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrildi.

Haberin Devamı

Memur maaşlarına uygulanan katsayıya göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 122 bin 350 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor.

TEMMUZDA GEÇERLİ OLACAK

Bedelli askerlik ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz genelgeyi yayımlamadı. Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bedelli Askerlik Ücreti#MEMUR Maaş Artışları#Milli Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso