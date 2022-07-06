Bedelli ücreti 80 bin 64 TL oldu

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Şu anda 56 bin 400 lira olan ücret, memur katsayısı artışı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar 80 bin 64 lira olarak uygulanacak. Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında çıkarılan kanun ile kalıcı hale getirildi. Özellikle yeni işe girip askere gittiğinde işini kaybetmek istemeyen gençlerin tercih ettiği bedelli askerlik ücreti, asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslendi.

6 AYDA BİR ARTIŞ OLUYOR

Ayrıca memur maaşlarına paralel olarak her 6 ayda bir artış öngörüldü. 2022 yılı ocak ayında 56 bin 400 olarak belirlenen bedelli ücreti temmuz ayındaki memur maaş katsayısının artması ile yeniden düzenlendi. Buna göre, temmuz ayından sonra bedelli hakkından yararlanmak isteyen yükümlüler 31 Aralık 2022 tarihine kadar 80 bin 64 lira ödeyecek.