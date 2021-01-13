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Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler MSB’ye çevrildi

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler MSB’ye çevrildi
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Bedelli askerlik başvurularını yapanlar heyecanla sonuçların, celp ve sevk dönemlerinin açıklanmasını bekliyorlar. Bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Başvurularını yapan vatandaşlar detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenecekler. İşte bedelli askerlik yerleri ile ilgili yapılan tarih açıklamasına dair detaylar

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 31 Aralık tarihine kadar tamamlanan bedelli askerlik başvurularında süreç devam ediyor. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri ocak ayı içerisinde duyurulacak. İşte konu ile ilgili açıklamalar

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapmak için şubelere gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden işlemler tamamlandı. Başvurular 31 Aralık 2020 saat 18.00'de sona erdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıl Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

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