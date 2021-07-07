Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Temmuz 2021 bedelli askerlik başvuru detayları

Dövizle askerlik ve bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken döviz/bedel miktarları 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu ve 39’uncu maddeleri gereğince 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın bedelli askerlik hizmeti için Türk lirası, dövizle askerlik hizmeti için ise aynı tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak hesaplanmaktadır.



Memur aylık katsayısı her yıl 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca Genelge ile yayımlanmaktadır. Bu nedenle, 01 Temmuz 2021 (dâhil) tarihinden itibaren dövizle askerlik ve bedelli askerlik başvuru ve ödeme işlemleri, memur aylık katsayının Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanmasına kadar (muhtemel 5-7 gün) durdurulacaktır.

Dövizle askerlik ve bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin ödemeleri gereken döviz/bedel miktarına esas teşkil edecek memur aylık katsayısının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanmasını müteakip yükümlülerce ödenecek yeni döviz/bedel tutarı üzerinden dövizle askerlik ve bedelli askerlik başvuru ve ödeme işlemlerinin kabul edilmesine devam

edilecektir.

Bedelli askerlik kapsamındaki ücreti nereye yatıracağım?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmem halinde yedek subay olarak askere alınabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (f) bendi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında müracaat ve ödemelerini yapan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmeleri halinde bedelli askerliğe başvurmadan önceki statülerine göre askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadırlar.

Bedelli askerlik hizmeti için bizzat müracaat etmek zorunda mıyım? Ayrıca nereye müracaat etmeliyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince hak sahibi olanların bizzat kendisi, eşi, birinci ve ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak müracaat işlemlerini yapabilir.

Bedelli askerlik başvurumu hangi tarihten itibaren yapabilirim? Ödeme ve başvurumu hangi tarihe kadar tamamlamalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan yükümlülerin bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir.

Erteleme hakkım bulunmaktadır. Bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim, bedelli askerlik hizmetine müracaat edip tekrardan vazgeçebilir miyim?



7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmetinden erteleme hakkınız bulunması halinde yararlanabilirsiniz. Bedelli askerlik hizmetine müracaat ettikten sonra Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde 6’ncı fıkrasında yer alan hususlar kapsamında bedelin iadesini talep edebilirsiniz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara