Bedelli askerlik ücreti 2021 yılında ne kadar olacak? İşte yapılan açıklama

2021 yılında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti böylece son bir yılda yüzde 13.50 olarak arttı. Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek. İşte, 2021 bedelli askerlik fiyatı ile ilgili son bilgiler...

MECLİS'E TEKLİF SUNULDU

Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla geçen hafta Meclis’e sunulan ve askerlik yasalarında değişiklikler yapan yasa teklifiyle, dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Teklifle, dövizle askerlik bedelinin belirlenmesinde bugüne kadar uygulanan, Merkez Bankası’nca yılın ilk mesai günü saptanan döviz kuru üzerinden yapılan hesaplama yöntemi değiştiriliyor. Teklife göre dövizle askerlik bedeli, askerlik başvurusu yapılan tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

DÖVİZLE ASKERLİĞİ TEŞVİK

Teklifin gerekçesinde, hesaplama yöntemindeki bu değişikliğin nedeni için, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, yurtiçindeki bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerle Türk lirası karşılığı aynı tutarı ödemelerinin sağlanması ve bu hizmetten yararlanan yükümlü sayısının arttırılması amaçlanmaktadır” denildi. Kaya, Hürriyet’e, “Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın kur farkından olumsuz etkilenmemelerini sağlayarak dövizle askerliği teşvik etmek istiyoruz, amaç bu” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YÜZDE 13.50 ARTTI

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücreti bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak. Geçen yılın ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarısında 35 bin 54 lira olan bedelli askerlik ücreti böylece son bir yılda yüzde 13.50 oranında artmış oldu.