Bedelli askerlik ertelendi mi? Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ne zaman yapılacak?
Zorunlu askerlik hizmetini bedelli olarak yapacak vatandaşlar, celp yerlerinin açıklanmasını beklerken, corona virüsü kapsamında alınan önemler onları da meraklandırdı. Bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk işlemi olan vatandaşlar, bu işlemlerin ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, bedelli askerlik ertelendi mi? Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, 2020'de silah altına alınacak yükümlülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."
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