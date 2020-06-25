Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 2020 bedelli askerlik başvuru ekranı

Bedelli askerlik başvurusu 2020 yılı için ilk ödeme dönemini 30 Haziran 2020 tarihinde tamamlıyor. Bu tarihe kadar 33 bin 54 lira üzerinden hesaplanacak olan bedelli askerlik başvuru ücreti, dövizle askerlik yapmak isteyenler için ise 5 bin 261 Euro olacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet üzerine taşığı bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, resimli anlatım ile o konu hakkında detaylı bilgiler

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savuna Bakanlığı'nın 2020 yılında dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran'a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 Euro olacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır. Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.







