Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik başvurusu 2020 yılı için son ödeme dönemini 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlıyor. Bu tarihe kadar 37 bin 70 TL üzerinden hesaplanacak olan bedelli askerlik başvuru ücreti, dövizle askerlik yapmak isteyenler için ise 5 bin 563 Euro olacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet üzerine taşıdığı bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, resimli anlatım ile o konu hakkında detaylı bilgiler

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı temmuz/aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerlerin, belirlenen tutarı banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 Euro’yu ödeyince bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Ocak/haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ise 5 bin 261 Euro olarak belirlenmişti.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır. Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.







