Bedava tatil ‘oba’sı yıkıldı

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ANTALYA’nın Aksu ilçesi Kumköy Sahili’ne yaklaşık 60 yıl önce kurulan aralarında konteyner şeklinde yapılanların da bulunduğu 600 çardak her yıl binlerce tatilcinin yaz mevsimini geçirdiği yer olarak dikkati çekti.

Denize sıfır, 5 yıldızlı otellere komşu, bedava tatilin adresi olarak da bilinen çardaklar için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle sahilin koruma altına alınması sonrası yıkım kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Aksu Belediyesi’ne yıkım kararını göndermesiyle başlayan süreç yıllarca ertelenerek yılan hikâyesine döndü.

60 YIL SONRA

Son olarak çardaklar için 20 Kasım 2024 tarihine kadar müsaade edildiği ve bu tarihte yıkımın yapılacağı tebliğ edildi. 20 Kasım’da 3 çardağın yıkımının ardından Aksu Belediyesi yetkilileri, çardakları bulunan vatandaşlara değerli eşyalarını almaları için süre verdiklerini belirterek yıkımı erteledi. 7 günün sonunda dün yıkım için tekrar alana gelen belediye ekipleri, sabaha karşı sahilin giriş ve çıkışlarını kamyonla kapattıktan sonra iş makineleriyle yıkıma başladı. Polis ekipleri de sahile vatandaşların girişini engelleyerek yıkımın tamamlanmasını bekledi.

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ATEŞE VERDİLER

Kış mevsimi olmasına rağmen çardaklarında yaşamaya devam eden 3 kişi ise yıkıma direndi. Polis ekiplerinin müdahale edeceğini gören bazı çardak sahipleri tahta çardaklarını ateşe verdi. Dakikalarca yanan çardaklarının başında bekleyen ve itfaiye ekiplerinin de söndürmesine müsaade etmeyen çardak sahipleri daha sonra ayrıldı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yıkımın ardından alandaki tahta parçalarının sahipleri tarafından toplanmaması halinde belediye tarafından toplanıp değerlendirileceği öğrenildi.

ÇARDAKÇILAR: ZARAR GÖRDÜK

- Konteyner çardağının içindeki eşyalarla birlikte yıkıldığını öne süren Serap Baş, 20 Kasım’da yıkılacağını bildiğini ancak o gün yıkılmadığı için bir daha yıkılmayacağını düşündüğünü söyledi. Evinin sahile uzak olduğunu ve yıkım başladığında durumdan haberdar olduğunu anlatan Baş, “Gece gelmişler. Çekiciye haber verdim, gelip konteynerimi alması için. İçinde eşyası olan bir yeri yıkmayacaklarını söylediler ama 250 bin liralık konteynerim ve içindeki eşyalarım yıkıldı. Zarar gördüm. Mahkemeye vereceğim” diye konuştu. Bir başka çardak sahibi Lale Akıncı, “Evde artık klimayla serinleyeceğiz. Burayı temizliyorduk. Gelecek yaz bakalım, burası nasıl çöplük olacak” dedi.

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