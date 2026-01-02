Bedava 6 tane gram altın dağıttı! 'Gram altını görünce çok mutlu oldum'

×
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir pastane işletmecisi, yılbaşına özel müşterilerine büyük sürpriz yaptı. Bazı pastalarının içine 6 tane gram altın yerleştirdi. Pastasında gram altını görenler şaşkına döndü.

Pastane sahibi Abdurrahman Gören, hem satışları artırmak hem de yılbaşında müşterilerine farklı bir heyecan yaşatmak amacıyla pastaların içine 6 adet gram altın yerleştirdiklerini söyledi.

PASTAYI KESTİ ALTINI GÖRDÜ

Satın aldığı pastanın içinden altın çıkan Yusuf Yalçın, yaşadığı şaşırdığını dile getirerek, evde pastayı kestiği sırada altını gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Yalçın, yaşadığı bu sürpriz sevincini pastane sahibiyle paylaşarak kendisine teşekkür etti.

