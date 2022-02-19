Bebekten ne istediniz

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Olay yerine giden polis ekipleri, şiddete maruz kalan 2.5 yaşındaki çocuğu hastaneye götürürken, isimleri açıklanmayan annesi ve onun erkek arkadaşını ise gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çocuğun annesi ‘aile yükümlülüğünün ihlali’ suçundan, erkek arkadaşı da ‘kötü muamele’, ‘eziyet’ ve ‘kasten yaralama’dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KORUMAYA ALINDI

Annesi ile onun erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan çocuk, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurda teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.