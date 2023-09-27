Bebek’teki katillerin bahanesi

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İSTANBUL Bebek’te 23 Eylül günü Engin Göregen (24) ve Mazlum Doğan’ın (22) öldürülmesinin ardından, 2’si kadın 6 şüpheli Bağcılar’da yakalandı. Gözaltına alınanlardan Mert O.B. (23) Gökay Ö. (23) ve Hacer G.A. (23) Asayiş Şube Müdürlüğü’nde, H.E.A. (17), B.K. (17), B.E.L. (17) ise yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube’de Müdürlüğü’nde sorgulandı.

Mazlum Doğan - Engin Göregen

İLK KEZ KARŞILAŞMIŞLAR

Polis ekipleri çapraz sorgu sırasında, sanıkların öldürdükleri Engin Göregen ve Mazlum Doğan’la herhangi bir bağlantısı olup olmadığını özellikle araştırdı. Ancak hiçbirinin bir bağlantısı yoktu. O gece ilk kez karşılaşmışlardı. Sanıkların tümü o gece bıçak kullanmadığını iddia etti. Bıçak kullanma konusunda yalan söyleseler de hepsinin olayın başlangıcıyla ilgili anlattıkları örtüşüyordu. Sanıklar o gece alkol aldıklarını ve Bebek’te bankta oturduklarını anlattı. İddiaya göre, Engin Göregen bu sırada telefonla konuşurken yanlarından geçiyordu. Göregen’in söylediklerini üzerlerine alınca aralarında kavga çıktı. Göregen iki kişiyle kavgaya tutuşunca birlikte çalıştığı Doğan da yanlarına geldi. Sonra saldırgan grubun kalanı da kavgaya dahil oldu.

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Şüphelilerden Mert O.B. polisteki ifadesinde “Elinde telefonla küfrediyordu. Bir an göz göze geldik. ‘Bize mi küfrediyorsun?’ diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı. Herkes birbirine vuruyordu. Bıçağı tam olarak kimin kullandığını göremedik. Kavga bittikten sonra korkarak oradan kaçtık” dedi.

‘NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ’

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’nden elleri kelepçeli olarak çıkarılırken, basın mensuplarının “Neden öldürdünüz” sorusuna, “ Biz kimseyi öldürmedik” diye yanıt verdi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde hayatını kaybeden iki genç önce karşı grupla tartışıyor, ardından da bir kişi tekme atınca ortalık birbirine giriyor. Caddeye de taşan kavga sırasında, Engin Göregen ve Mazlum Doğan’ın bıçaklanma anları da kamera kayıtlarında açıkça görülüyor.

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