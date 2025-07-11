Bebek’teki kaçaklara yıkım

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İBB Boğaziçi İmar ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda, dün Boğaz’daki işletmelerin kaçak eklentilerine yönelik yıkım çalışmaları yaptı. Yıkımların yaz sonuna kadar süreceği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş’ta Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camisi’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlatmıştı. İBB’den “Boğaz’ın siluetini bozan, kamuya ait kıyı alanlarını gasp eden ve ruhsatsız biçimde inşa edilen yapılara karşı mücadele” mesajı verildi.