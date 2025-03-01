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Bebek'te vale operasyonu: 7 kişiye toplam 6 bin 498 lira para cezası

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#Bebek#Vale#Operasyon
Bebekte vale operasyonu: 7 kişiye toplam 6 bin 498 lira para cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 10:09

İstanbul Bebek'te Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan vale denetiminde yoldaki dubalara ve mekanların önündeki vale çadırlarına el konuldu. Denetimde vale yeterlilik belgesi olmayan 7 kişiye toplam 6 bin 498 lira da idari para cezası uygulandı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri tarafından 25 Şubat'ta Bebek'te vale denetimi gerçekleştirildi. Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan vale çadırları ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

7 KİŞİYE 6 BİN 498 LİRA CEZA

Denetimde vale yeterlilik belgesi olmayan Batuhan S. (21), Samet S. (28), Ramazan K. (24), Mustafa K. (30), Ali L. (64), Fatih G. (32) ve Macit Mete K.'ya (31) toplamda 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Macit Mete K.'nın poliste 3, Batuhan S.'nin ise 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan denetim ise kameralara yansıdı. 

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#Bebek#Vale#Operasyon

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