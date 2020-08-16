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DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Bebek'te şoke eden görüntüler! Mesafe de yok maske de...

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Bebek'te şoke eden görüntüler! Mesafe de yok maske de...
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İstanbul Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.

 

Son aylarda koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Bebek'te ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi virüse aldırmadan eğlendi.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görülen vatandaşların, müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Masaların birbirine çok yakın durduğu görülen eğlence mekânında ne çalışanlar ne de eğlenenler koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uydu.

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