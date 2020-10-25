Bebek'te hareketli dakikalar... Denize düşen turistleri teknedeki kişi kurtardı

Bebek sahilde dün akşam saatlerinde biri kadın iki turist dengelerini kaybetmesi nedeniyle denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi denize atlayarak iki turisti denizden tekneye aldı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında denizden çıkan iki turist otellerine gitti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.