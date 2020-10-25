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İdris TİFTİKÇİ- Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Bebek'te hareketli dakikalar... Denize düşen turistleri teknedeki kişi kurtardı

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İstanbul Bebek sahilinde yürüyen iki turist dengesini kaybederek denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi de denize atlayarak turistleri denizden çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Bebek sahilde dün akşam saatlerinde biri kadın iki turist dengelerini kaybetmesi nedeniyle denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi denize atlayarak iki turisti denizden tekneye aldı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında denizden çıkan iki turist otellerine gitti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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