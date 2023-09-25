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Bebek’te çifte cinayet! Taksiciyi savununca katledildiler

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#İstanbul#Beşiktaş#Bebek
Bebek’te çifte cinayet Taksiciyi savununca katledildiler
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 07:00

İstanbul Bebek sahilinde demirli bulunan bir tur teknesinde çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, iş çıkışı taksi bekledikleri sırada bir taksiciye ağır küfürler eden 6 kişiyle yaşadıkları tartışma sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinde çalışan Engin Göregen (24) ve Mazlum Doğan (24), dün 01.30 sıralarında mesailerinin bitiminin ardından evlerine gitmek için tekneden ayrıldı. Taksiye binmek için Bebek Meydanı’na geçen iki arkadaş, taksi bekledikleri sırada, bir grubun taksi şoförüyle tartıştıklarını gördü. İki genç, taksiciye ağır küfür ve hakaret eden gruba müdahale etmek isteyince aralarında önce tartışma, devamında da kavga çıktı. Taksiciyi savunan iki gençle, grup arasında çıkan kavga sırasında bazı kişiler bıçaklarını çıkartarak iki gence saldırdı.

17-18 YAŞINDALAR

Göregen ve Doğan, aldıkları bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Alkollü oldukları belirtilen saldırganlar ise kaçtı. Engin Göregen ve Mazlum Doğan, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak çifte cinayete karışan H.E.A. (17), B.K. (17), M.O.B. (18), G.Ö. (18) ile H.G.A. (18) ve B.E.L. (17) adlı kızları gözaltına aldı. 6 kişi emniyette sorguya alınırken, olayın karşılıklı küfürleşme sonucu büyüdüğü belirtildi. Çifte cinayettekullanılan bıçak ele geçirilirken, iki genciH.E.A., B.K. ve M.O.B.’nin bıçakladığı tespit edildi.

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Bebek’te çifte cinayet Taksiciyi savununca katledildiler

Bebek sahilindeki tur teknelerinde çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, işten eve dönerken saldırıya uğradı.

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#İstanbul#Beşiktaş#Bebek

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