Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anı kamerada

Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu, ilk tespitlere göre yangının rüzgârdan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.