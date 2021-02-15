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Gündem
Ali Çağlar TİNBEK/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 15.02.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anı kamerada

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Bebek'te 2 tekneyi yakan trafonun patlama anı kamerada
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BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anı bir başka teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri  tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu, ilk tespitlere göre  yangının rüzgârdan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.

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