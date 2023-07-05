Bebekli kadınları taciz eden şahsı çevredekiler yakaladı

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Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokakta meydana geldi. Kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu Salameh A., iddiaya göre cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince Salameh A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi.

Tacize uğrayan kadın ise Salameh A.'nın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladılar. Olay sırasında bölgede olan zabıta ekipleri Salameh A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salameh A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"ADAM KADININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞTİ"

Şüpheliyi yakalayanlardan biri olan Kadir Kurttekin "Biz önce adamın kötü niyetli olduğunu anlamamıştık. Biz olay yerine gittiğimizde birisi telefondan fotoğrafları falan çektin diyor adama, kadının fotoğraflarını gösteriyor. Adam kadının fotoğraflarını çekmişti " dedi.

"BEBEKLİ KADINLARI TAKİP EDİP TACİZ ETMİŞ"

Enis Kara "Biz işyerinde olduğumuz için gördük. Sonradan fark ettik, bebekli kadınlar yürürken arkalarında bir tane beyefendi TACİZ etmiş ve adam kaçmaya çalıştı. Hatta kadında adamın peşinden koşmaya çalıştı fotoğrafını çekmeye çalıştı ama nihayet ki yakalanmış zaten" diye konuştu.