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Bebekli kadına saldıran kişiyi diğer yolcular yaka paça otobüsten indirdi

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#İstanbul#Kadıköy#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 15:46

İstanbul Kadıköy'de otobüsteki 'neden ayağını çarptın' tartışması kavgaya dönüştü. Kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya tepki gösterip dikkatli olması için uyardı. İkili arasından çıkan tartışmada erkek yolcu kadın yolcuyu tartakladı. Otobüsteki diğer yolcular erkek yolcuyu otobüsten indirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.

Bebekli kadına saldıran kişiyi diğer yolcular yaka paça otobüsten indirdi

İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bebekli kadına saldıran kişiyi diğer yolcular yaka paça otobüsten indirdi

 

 

 

 

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#İstanbul#Kadıköy#Otobüs

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