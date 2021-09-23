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Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sözleri ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

#Koronavirüs#Aşı#Sağlık Bakanlığı
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Prof. Dr. Zafer Kurugölün sözleri ardından Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sözleri ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 'Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı' iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Ege Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bir TV kanalındaki sözlerinin ardından iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon yayınında bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığını, bebeğin takip için kendilerine getirildiğini söylemişti. 

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı yönünde açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bebeklere yanlış aşı iddiası Açıklamalar peş peşe geldi

İlgili Haber:Bebeklere yanlış aşı iddiası! Açıklamalar peş peşe geldi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.

İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.''

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#Koronavirüs#Aşı#Sağlık Bakanlığı