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Bebeklere yanlış aşı iddiası... Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den bir açıklama daha: "Sadece 1 vaka var"

#Koronavirüs#Aşı#Prof. Dr. Zafer Kurugöl
Bebeklere yanlış aşı iddiası... Prof. Dr. Zafer Kurugölden bir açıklama daha: Sadece 1 vaka var

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi büyük yankı uyandırdı. Yaptığı açıklamayla ilgili DHA'ya konuşan Prof. Dr. Kurugöl, "Yanlış aşı değil de, yanlışlıkla yapılan bir uygulama diyelim. 105 milyon doz aşı yapılan bu ülkede, bunu fedakarca yapan sağlık personeli bir kere bilmeden yapmış. Hemşireler son anda farkına vardı. Ardından iyi niyetle aileye de bilgi verdiler. Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdiler. O kadar kişi arasından sadece 1 kişi var." dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yanlış aşı ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

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DHA / Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı yönündeki açıklamaları tepkilere neden oldu. Canlı yayında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, "Sağlık ocaklarında başka bir aşıyla, hepatit B aşısıyla, kızamık aşısıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara koronavirüs aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık" açıklaması gündem oluşturdu.

Konuyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl sadece tek bir vakanın olduğunu ve olayın 3 ay önce gerçekleştiğini dile getirdi. Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Yanlış aşı değil de, yanlışlıkla yapılan bir uygulama diyelim. 105 milyon doz aşı yapılan bu ülkede, bunu fedakarca yapan sağlık personeli bir kere bilmeden yapmış. Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden Ege Üniversitesi'nde 'İzinsiz çalışma yapılıyor ve çocuklar denek olarak kullanılıyor' diyenleri de kınıyorum. O kadar kişi arasından sadece 1 kişi var. 3 ay önce olmuş. Aşıyı uygulayan 2 sağlık personeli hem bebek aşılaması hem de yetişkinlere koronavirüs aşılaması yapıyorlar. Yanlışlıkla Hepatit- B yerine koronavirüs aşısı yapılmış. Aile farkına varmadı. Hemşireler son anda farkına vardı. Ardından iyi niyetle aileye de bilgi verdiler. Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdiler" dedi.

'BEBEĞİN TÜM KONTROLLERİ YAPILDI, TAMAMEN SAĞLIKLI'

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Vakanın İzmir'de değil başka bir ilde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "İzmir dışında bir merkezde yapılan bir aşı bu. Bölgenin en büyük hastanesi olduğu için Ege Üniversitesi'ne geliyor. Biz, çocukta yapılabilecek en hassas izlemi yaptık. Semptomları gözlendi. Herhangi bir şey çıkmadı. Bu çocuk bize geldikten sonra bütün kan tahlillerini inceledik. Böbrek fonksiyonlarına baktık ve kontroller sonunda hiçbir şey çıkmadı. Sağlıklı gelen bebeği sağlıklı bir şekilde evine gönderdik. Ondan sonra her ay kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün de kontrol ettik, çocuk tamamen sağlıklı. Bu konuyla ilgili soruşturma Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmıştır" dedi.

Ege Üniversitesi'nde bebeklere yönelik herhangi bir aşı çalışması yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Biz gelen çocuğun sadece izlemini yaptık. Buradan çıkacak sonuç şu. Bu aşı küçük bir bebeğe yapılsa bile yan etki ortaya çıkmıyor ve etkili. Çocuk aşısı çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle tüm dünyanın söylediği gibi çocuklara aşı yapılması yönünde bir sakınca yok" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama

​BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi. Bakanlığın güçlü ve güvenli aşı takip sistemine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebeklere koronavirüs aşısı iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
daha fazla video içinBebeklere koronavirüs aşısı iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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#Koronavirüs#Aşı#Prof. Dr. Zafer Kurugöl