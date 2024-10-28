Bebeklere saf alkol verildi

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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı yenidoğan servisinde görevli bir hemşire, önceki gün 7 bebeğe yanlışlıkla su yerine saf alkol karıştırılmış mama verdi. Mama nedeniyle 20 günlük Mihrimah Toymuradov hayatını kaybetti. Bakanlık diğer 6 bebeğin entübe edildiğini ve adadaki tüm yenidoğan doktorlarının hastanede görevlendirildiğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel hastaneye giderek, doktorlardan bilgi aldı ve ihmali bulunanların gereken cezayı alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

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KKTC polisi bebeğin öldüğü vardiyada görevli 5 hemşireyi tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle ölüme neden olmak suçlamasıyla tutukladı. Bebeklerin aileleri ise bakanlığa tepki göstererek kamuoyuna geç bilgilendirme yapıldığını söyledi. İddiaya göre vahim olay, saf alkolün daha kolay taşınması amacıyla küçük pet şişelere doldurulması sebebiyle meydana geldi.