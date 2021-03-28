Bebek zorbaları

K.Y.’nin kullandığı aracın yanına yaklaşan iki motosiklet, otomobille hız yarışına girdi. Bebek Parkı yakınına gelince durdular. Motosiklet sürücüsü Burak İsmailoğlu, otomobilden inen G.A.’ya hızla çarptı. Mehmet Arı ise hem G.A.’ya hem K.Y.’ye bıçakla saldırdı. Dakikalarca darp edilen G.A.’nın iki dişi kırıldı. Saldırganlar G.A. ile Ö.S.A. (36) ile K.Y. (27) de darp etti.

Burak İsmailoğlu (26), Mehmet Arı (24) ile Hasan Altuntaş (24), iki cep telefonu ile bir altın kolyeyi alarak kaçtı. Yakalan üç kişi açılan davada ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’dan 30’ar yıl hapis cezası aldı.

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