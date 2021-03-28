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Haber Giriş: 28.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bebek zorbaları

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Bebek zorbaları

İstanbul Bebek’te G.A. (43) ile iki arkadaşı, 23 Eylül 2020’de gece otomobille evlerine gidiyordu.

K.Y.’nin kullandığı aracın yanına yaklaşan iki motosiklet, otomobille hız yarışına girdi. Bebek Parkı yakınına gelince durdular. Motosiklet sürücüsü Burak İsmailoğlu, otomobilden inen G.A.’ya hızla çarptı. Mehmet Arı ise hem G.A.’ya hem K.Y.’ye bıçakla saldırdı. Dakikalarca darp edilen G.A.’nın iki dişi kırıldı. Saldırganlar G.A. ile Ö.S.A. (36) ile K.Y. (27) de darp etti.

Bebek zorbaları

Burak İsmailoğlu (26), Mehmet Arı (24) ile Hasan Altuntaş (24), iki cep telefonu ile bir altın kolyeyi alarak kaçtı. Yakalan üç kişi açılan davada ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’dan 30’ar yıl hapis cezası aldı.

Bebek zorbaları

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