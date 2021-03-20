Bebek uçakta kalp krizi geçirdi... İlk müdahale milletvekilinden
TÜRK Hava Yolları’nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı uçağı Türkiye hava sahasındayken, bir bebeğin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek 13.15’te acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen bebek hastaneye kaldırıldı.
Uçak İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra, bebeğe ilk müdahaleyi yapanın AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker olduğu ortaya çıktı. O anları gazetecilere anlatan Şeker, şunları söyledi: “Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansa teslim ettik. Bebeğin durumu iyiydi.”
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