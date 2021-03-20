Bebek uçakta kalp krizi geçirdi... İlk müdahale milletvekilinden

Uçak İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra, bebeğe ilk müdahaleyi yapanın AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker olduğu ortaya çıktı. O anları gazetecilere anlatan Şeker, şunları söyledi: “Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansa teslim ettik. Bebeğin durumu iyiydi.”

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