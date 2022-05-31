Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili yeni gelişme: Biri tutuklandı, diğeri gözlem altında

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Beşiktaş'taki Bebek sahilinde dün öğlen saatlerinde Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T.'nin kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle şüpheli Özgür K. hakkında "Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından işlem yapıldı. Savcılıkta ifadelerin alınmasının ardından şüpheli Özgür K. tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Savcı, şüpheli Carmen Maria T. için ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti.

ÖZGÜR K. TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Özgür K.'nin tutuklanmasına, Carmen Maria T.nin ise gözlem altına alınmasına karar verdi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

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ÇIPLAK GÜNEŞLENEN ADAM

Öte yandan Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç. de görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alındı.

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Bebek sahilinde uzandığı bankta çıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin (37) akli dengesinin yerinde olmadığı, 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Mahmut Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.