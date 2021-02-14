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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 08:24 | Son Güncelleme:

Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın

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Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
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Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.

Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın

 

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