Bebek Sahili'nde 'Batman' ve 'Spider Man' şaşkınlığı

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Beşiktaş Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı. Bu sırada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü. O sırada Spider Man ( Örümcek adam) kostümüyle skuter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi. Cep telefonu kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı. Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor. Skuterle Batman'in hızına yetişen Örümcek Adam bir süre sonra denize atlıyor. Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başlıyor.