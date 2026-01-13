Bebek Otel’in kaçak bölümleri yıkıldı

Haberin Devamı

İstanbul'da Bebek Otel’de İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, yapıya ilişkin olarak 26 Mart 2025’te yapı tadil tutanağı düzenlendi. Yapıda yer alan eklenti ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Aykırılıkların giderilmemesi nedeniy-le 18 Temmuz 2025’te yıkım takvimine alındı.

Yapı sahipleri yürütmeyi durdurma kararı verilmesi-ni talep etti. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, 10 Temmuz 2025’te yıkım kararına ilişkin yürüt-menin durdurulmasına karar verdi.

İBB’nin itirazı üzerine 18 Aralık 2025’te İstanbul İdare Mahke-mesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Verilen bu karar 25 Aralık 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tebliğ edildi. Tebliğin ardından İBB ekipleri harekete geçti.

Dün sabah erken saatlerde Bebek Otel’e gelen ekiplerce otelin ön kısım ve çatı katı eklentileri yıkıldı ve otel mevzuata uygun hale getirildi.