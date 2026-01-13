×
Gündem Haberleri

Bebek Otel’in kaçak bölümleri yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bebek Otel#İBB#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:00

Uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelen Bebek Otel’de kaçak olarak inşa edildiği belirlenen bölümler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Bebek Otel, geçen günlerde özellikle ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gündeme gelmişti. Jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Genel Müdürü Arif Altunbulak ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul'da Bebek Otel’de İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, yapıya ilişkin olarak 26 Mart 2025’te yapı tadil tutanağı düzenlendi. Yapıda yer alan eklenti ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Aykırılıkların giderilmemesi nedeniy-le 18 Temmuz 2025’te yıkım takvimine alındı.

Yapı sahipleri yürütmeyi durdurma kararı verilmesi-ni talep etti. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi, 10 Temmuz 2025’te yıkım kararına ilişkin yürüt-menin durdurulmasına karar verdi.

İBB’nin itirazı üzerine 18 Aralık 2025’te İstanbul İdare Mahke-mesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Verilen bu karar 25 Aralık 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tebliğ edildi. Tebliğin ardından İBB ekipleri harekete geçti.

Dün sabah erken saatlerde Bebek Otel’e gelen ekiplerce otelin ön kısım ve çatı katı eklentileri yıkıldı ve otel mevzuata uygun hale getirildi.

