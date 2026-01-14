×
'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu' raporunu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

#TBMM Bebek Ölümü Raporu#Özel Sağlık Kuruluşları#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 19:31

İstanbul'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Komisyon Başkanı Şan, görüşmede hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Numan Kurtulmuş, görüşmede yaptığı konuşmada, yoğun bir çalışmanın ardından kapsamlı bir raporun hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. 

