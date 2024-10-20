Bebek katillerinden ikizleri böyle kurtardım

Haberin Devamı

Yakın arkadaşım Menekşe Kadiz 2023 yılının nisan ayında Esenyurt Reyap Hastanesi’nde 34 hafta 5 günlük hamileyken doğuma alındı ve ikizleri dünyaya geldi. Doğumun ardından hastane yetkilileri bebekleri yoğun bakıma aldı. Bebekler 2 kilo üzerinde doğduğu için entübe olmadıklarından ve kendilerine söylenen belli bir sağlık sorunu da bulunmadığından neden yoğun bakımda olduklarına anlam verememiştik. Sorunu anlamak için tahlillerini istedik. O sırada anne, erkek bebekte sıkıntılar ve vücudunda döküntüler fark etti. Menekşe, tahlilleri bir türlü alamayınca çocuğunun durumunu başka bir doktora göstermek için videosunu çekti. Hemşireler bu duruma inanılmaz bir tepki gösterip anneyi, “Çocukları göstermeyiz” diye tehdit edince bizim hikâyemiz başlamış oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kan donduran diyaloglar! Bebeklerin ölüsünü bile satmışlar Haberi görüntüle

‘TAHLİLLERİ VERİN’ DEDİM

Telefonda şahit olduğum bu tartışma sonrasında hastaneyi arayarak kendimi tanıttım. Doktorla ve yetkili kimse onunla görüşmek istediğimi söyledim. Bana Dr. Fırat Sarı için randevu verdiler. Odasına gittiğimde hemşirelerin tehdidinin anlamsız olduğunu söyledim. “Erken doğumlar konusunda fikrim var, bu bebekler neden bu kadar kalıyor, sıkıntıları ne?” diye sordum. “Bana raporlarını, tahlillerini verirseniz ben kendi doktoruma (özellikle tanırsınız diyerek adını da verip) göstermek istiyorum” dedim. Bana birkaç tıbbi terimle laf kalabalığı yaptı, bebeklerin durumunun iyiye gittiğini söyledi. “Endişelenecek bir şey yok, anne istediği zaman bebeklerini görebilir” dedi. Israrla tahlilleri istedik, kibarca ve olumlu cümlelerle ilgileneceğini söyledi.

GAZETECİ OLMASAM...

Bizim konuşmamız bittiğinde doktor telefonla konuşarak hastaneden çıktı ve gitti. Ben gazeteci olmasam ve prematüre bebekler konusunda fikrim olmasa, arkadaşımın arkasında durmasam diğer hasta yakınlarına davranıldığı gibi davranılacaktı. Belki bebeklerde başka sıkıntılar olacaktı. Bu olayın ardından ikizler taburcu edildi. Eve geldiklerinde normal bakımları ve anne sütünü, mamalarını yiyerek hızlıca toparlandılar. Çok şükür iki bebeğimiz de bir buçuk yaşında, sağlıklı ve iyiler. Şimdi çıkan korkunç haberleri görünce anlıyoruz ki bebekleri bir caninin elinden çekip almışız...





Haberin Devamı

ANNE MENEKŞE KADİZ: BEBEKLER HEP UYUYOR HİÇ SESLERİ ÇIKMIYORDU

İkiz bebeklerin annesi Menekşe Kadiz yaşadıklarını şöyle anlattı: “İkizlerimi Esenyurt Reyyap Hastanesi’nde dünyaya getirdim. Oğlum 2 kilo 500 gr, kızım 2 kilo 200 gr doğdular ve küvöze alındılar. Dr. Fırat Sarı ile görüşmek istedim, bana sürekli Çorlu’da olduğunu ya da sabahları hastaneye geldiğini söylediler. Oğlumda tuhaflık gördüm, panikledim. Ben o gün akşam yine gittim görmeye, oğlum hâlâ aynı pozisyonda uyuyordu. Bütün bebekler uyuyordu, hiçbirinin sesi çıkmıyordu. Bu durum beni iyice korkuttu ve videosunu başka bir doktora göstermek için çektim. Hemşireler ve görevliler tarafından bir daha çocuğumu görmemekle tehdit edildim. Aile dostumuz Arzu Akbaş Zor sayesinde bebeklerimizi kurtardık. Biz şükrediyoruz ama o kadar üzgünüm ki diğer bebekler ve aileler için...”