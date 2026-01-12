Bebek Hotel’in sahibi konuştu: Fuhşa yer sağlamadım

×
Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 07:00

Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen ve 3 gün önce tutuklanan Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın ifadesi ortaya çıktı.

Otelinde uyuşturucu ve fuhuş ortamı sağlandığına dair iddiaları reddeden Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede özetle şunları söyledi: “Otelimde bilgim dışında herhangi bir şekilde ‘after parti’ olarak uyuşturucu kullanılan etkinlik olmamıştır. Bizim kimliksiz bir kimseyi almak, fuhuş için yer sağlamak, uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağlamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Otelin girişindeki restoranda tanışanların üst katlara fuhuş için çıktığı ya da odalarda uyuşturucu kullandığı iddialarını kabul etmiyorum. Otelimde kimse bilgim olmadan başka kimlikle konaklayamaz. Polis baskınında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kimler tarafından otelimde kullanılıp yere atıldığını ve o gece otelde kimlerin olduğunu bilmiyorum.”

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Muzaffer Yıldırım’ın avukatı ise müvekkilinin 35 yıldır ticaret hayatı içinde olduğunu ve sabıkasının bulunmadığını belirterek, “Suçun oluşması için gerekli olan kast unsuru yoktur. İşletmemiz de sık sık denetlenmektedir. Müvekkilim ilgili makamlara telefonunun şifresini vermiştir. Üç ay önce gözünün retinası yırtıldı, gözünü kaybetme riski var. Bu nedenle müvekkilin serbest bırakılmasını talep ederiz” dedi.

