Bebek arabasıyla yolculuk serbest

Siirt’ten Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran bir kişi, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

‘BEBEK UYURKEN KAPATAMIYORUZ’

Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığı, bu uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu vurgulandı. Söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesi ve bu tür mağduriyetlerin giderilmesi talep edildi.

ANAYASAYA AYKIRI UYGULAMA

Başvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmiş olmasının da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için belediyeye bildirimde bulundu.