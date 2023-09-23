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Bebek ahlaksızına tahliye

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#İSTANBUL#Özgür Kavi#Carmen Maria T.
Bebek ahlaksızına tahliye
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

İSTANBUL Bebek’te Özgür Kavi ile Carmen Maria T.’nin 30 Mayıs 2022’de çekilen ahlaksız görüntüleri sosyal medyaya düşmüş, ikisi de gözaltına alınmıştı.

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Carmen Maria T. akli dengesi yerinde olmadığı için hastaneye sevk edildi ve salıverildi, Özgür Kavi ise tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Özgür Kavi’ye, ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ ve ‘kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı’ suçlamasıyla 16 yıl, Maria Carmen T.’ye ise 1 yıl hapis cezası istedi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Özgür Kavi cezaevinden getirildi. Hastaneden salıverildiğinden beri izi bulunamayan Carmen Maria T. ise gelmedi.

CARMEN BULUNAMADI

Carmen Maria T.’nin hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamadığını belirten mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Özgür Kavi’yi tahliye etti. Özgür Kavi’ye yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza atma şartı getirildi.

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#İSTANBUL#Özgür Kavi#Carmen Maria T.

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