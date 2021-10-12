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Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı! Koronavirüsten hayatını kaybetti

#Koronavirüs#Kocaeli#Hamile

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 7,5 aylık hamile Aslıhan Kazın (31), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kazın'ın, bebeğinin zarar göreceği korkusuyla aşı yaptırmadığı öğrenildi. Bebeğin ise hastanede ve sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

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Derince'de yaşayan ve 7,5 aylık hamile olan Aslıhan Kazın, bazı semptomların görülmesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Kazın, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bu sırada yoğun bakıma alınması gereken Kazın'ın bebeği ise sezaryenle alındı. Kazın, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Kazın'ın, bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı Koronavirüsten hayatını kaybetti

Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için 'aşı' güncellemesi yapıldı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberi güncellendi. Rehbere, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren bilgiler eklendi. Rehberde, gebelikte aşılamanın, enfeksiyona yakalanma riskini azaltacağı, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağı belirtildi.

Aslıhan Kazın’ın cenazesi, bugün Çenedağ Mahallesi'ndeki Harmantarla Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede eşinin tabutunun başından ayrılmayan Ümit Kazın'ın ise uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.

Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı Koronavirüsten hayatını kaybetti

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Öte yandan erken doğan bebeğin hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Koronavirüs#Kocaeli#Hamile