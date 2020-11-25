Bebeğini ölüme terk etmişti! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Dün sabah saatlerinde kent merkezindeki Paşabey Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsanın yakınından geçenler arsaya çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Soğuk hava nedeniyle hipotermiye girdiği belirlenen bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kadını çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede tespit etti. Bebeği arsaya bırakan kişinin Nebile G. (35) olduğu belirlendi.

'TEPKİLERDEN KORKTUĞUM İÇİN BIRAKTIM'

Hayatını kaybeden bebek hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi tamamlanan bebeğin savcı tarafından defin için kimseye teslim edilmemesi talimatı verildi. Bebeğin başka birinden olma ihtimali üzerine savcılık DNA testi istedi. Yapılacak olan testin ardından bebeğin defnedileceği öğrenildi.

Nebile G.'nin 2 kez evlilik yaptığı ve 2 kız çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Nebile G.'nin 2'nci eşi Erdoğan G. (56) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Nebile G., gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde bebeğin boşanma aşamasında olan Erdoğan G.'den olduğunu, tepkilerden korktuğu için bebeği arsaya bıraktığını söyledi. Evde kendi başına doğum yaptığı öğrenilen Nebile G. Numune Hastanesi Kadın Doğum Servisinde tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra Nebile G. resmi işlemleri yapılarak adliyeye sevk edilecek.

'BU KADINA EN BÜYÜK CEZAYI VERMELİLER'

Olayın ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan "Müşterilerimden biri geldi. 'Birisi şuraya bir çocuk bırakmış' dedi. Çocuk donmuş herhalde. Doğru bir şey değil. İyi değil. Hiç olmayacak bir şey bu. Bizim kentimize yakışmıyor" dedi.

Kadir Kevser (65) ise, "Sivas'ta bu tarz şeylerin olması beni çok tedirgin etti. Bu insafsızlık, vicdansızlık, terbiyesizliktir" diye konuştu.

Namık Kemal Oğuz da (55), "Bebeğin donarak öldüğünü duydum. Çok üzüldüm. Çok acı bir durum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü, o bir sabi. Hiçbir şeyden haberi yok. Kendini koruyacak bir durumu dahi yok" diye konuştu.

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