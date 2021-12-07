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Bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya 20 yıl hapis istemi

#Yalova#Bebek#Zehir
Bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya 20 yıl hapis istemi

Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Serhat Oskan (41), hakkındaki iddianame tamamlandı. Serhat Oskan'a 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim’de ‘Ecrin’ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, yeni doğan bebeğe kötü davrandı. Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti. Bu dönemde WhatsApp durumunda ‘Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma’ ve ‘Aldık başa belayı’ gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, kızı Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım’da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.

BEBEK ZEHİRLİ MAMADAN İÇTİ

Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin’e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden Türkan Oskan, önce mamanın bozulduğunu düşündü. Ancak mamayı çöpe attığı sırada zehir kutusunu gören Türkan Oskan, kutu ve biberonu diğer kızı E.O.’ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi. Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan çiftinin kızları, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'BEBEK RAHATIMI BOZUYORDU'

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Olayın ardından polis, Serhat Oskan’ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Serhat Oskan hakkında hazırlanan iddianame, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Serhat Oskan, 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

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#Yalova#Bebek#Zehir

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