Bebeğini çöpe atan anne: Çok ince bir bebekti korktum

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Karadağ savcılıktaki ifadesinde, Kasım 2021’de internetten tanıştığı O.U.’nun Bayrampaşa’daki evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Tecavüz sonucu hamile kaldığını ve durumu ailesine anlatamadığını iddia eden Karadağ, “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi.

‘HÂLÂ ŞOK İÇİNDE’

Vildan Seçil Karadağ’ın avukatı ise “Tecavüzün şokunu üzerinden atamadı. Doğum sonrası oluşabilecek sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliği, Karadağ’ı “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçundan cezaevine gönderdi.