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Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı

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#Bebek Cinayeti#İzmir Bornova#Çatı Katında Ölüme Terk
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 09:17

İzmir'in Bornova ilçesinde, 6 gün önce doğurduğu bebeğini çatıya bırakarak ölmesine neden olan anne F.İ. (20) tutuklandı. Anne ile beraber gözaltına alınan 4 kişi ise serbest kaldı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde, kendi imkanlarıyla doğurduğu bebeği çatı katına bırakıp, ölmesine neden olan anne F.İ. (20) tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı. Olay, 6 Haziran günü Bornova ilçesinde meydana geldi.

BEZE SARIP ÇATI KATINDA ÖLÜME TERK ETTİ

F.İ., iddiaya göre, nikahsız birliktelikten hamile kalarak evinin banyosunda kendi imkanlarıyla bir bebek dünyaya getirdi. F.İ., ailesinden sakladığı bebeği, beze sarıp çatı katında ölüme terk etti. Çatıdan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polislerin bulduğu bebek, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı


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ANNE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, anne F.İ. ile Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve S.İ. (16), yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezideki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne F.İ. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Bebek Cinayeti#İzmir Bornova#Çatı Katında Ölüme Terk

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