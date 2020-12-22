Bebeğini camdan atmıştı! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Büyükçekmece’de ailesiyle yaşayan Ece Ç. (19), erkek arkadaşından hamile kaldı. 18 Mayıs’ta evinin tuvaletinde doğum yapan Ece Ç. bebeği 3. kattaki pencereden aşağı attı. Bir apartman sakini, site bahçesinde bebek cesedi görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri Ece Ç.’yi gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını, hamile oluğunu fark etmediğini ve aylar sonra gaz sancısı çektiğini olay günü tuvalete gittiğinde kanamasının olduğunu, daha sonra bebeği doğurduğunu anlamadığını, bebeği aşağıya nasıl attığını da hatırlamadığını elinden düşmüş olabileceğini söyledi. Ece Ç. 5 Haziran günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HAMİLELİĞİNİ SAKLAMIŞ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, genç kadının bu durumu önce fark etmediği, salgın hastalık sebebiyle uzun süre doktora gidemediği, 3 ay geçmesine rağmen adet görmeyince hamile olduğunu fark ettiği ancak bu durumu yakınlarından gizlediği belirtildi. İddianamenin devamında Ece Ç.’nin sağ olarak dünyaya getirdiği kız bebeği evinin penceresinden atarak öldürdüğü ifade edildi. İddianamede şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı itibar edilebilir beyanlar olmadığı, ailesinin de hamileliği bilmedikleri yönündeki beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, çocuklarını korumaya yönelik beyanlar olduğu değerlendirildi. İddianamenin sonunda Ece Ç.’nin ‘alt soya ve kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



