Bebeğine biberonda tiner içirdi anne vahşeti

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KIRIKKALE’de yaşayan Dilek Çiçek (23) ile sevgilisi Y.E.’nin (46) çocukları oldu. Baba Y.E.’nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Çiçek, İstanbul’daki akrabalarının yanına geldi. 26 Eylül 2024’te anne Çiçek, Bağcılar’da bir parkta, çocuğun biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki çocuk tineri içti. Anne, 2 yaşındaki çocuğu ile Esenler’deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih’te bir hastaneye götürüldü.

İstanbul Fatih’te 29 Eylül 2024’te kimyasal zehirlenme şikâyetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç., 14 Kasım’da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç’nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin Dilek Çiçek, babasının ise Y.E. olduğunu tespit etti.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi. Anne Dilek Çiçek ile baba Y.E. gözaltına alındı. Anne Dilek Çiçek’in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu, çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığını, bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Baba Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.