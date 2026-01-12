×
HABERLERGündem Haberleri

Bebeğin ağlama sesine herkes seferber oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 07:00

ERZURUM’un Palandöken ilçesindeki bir apartmanın 1’inci katındaki daireden dün sabah saatlerinde sürekli bebek ağlamasını duyanlar, anneye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcıdan alınan iznin ardından itfaiye ve polis, çıktıkları pencereyi levye ile açarak içeri girdi.

Evden çıkarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından süt ve çikolata verilen, isminin Gökçe olduğu öğrenilen 1.5 yaşındaki bebek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve apartmana yeni taşındığı öğrenilen anneye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Polis, anneyi bulmak için araştırmasını sürdürürken, Oltu’dan Erzurum’a geldiğini söyleyen baba ise ifade işlemleri için emniyete çağırıldı Polis tarafından yaklaşık 4 saat kilitli kaldığı evden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi Büşra D. (32), ifadesinde çocuğu evde uyuduğu sırada alışveriş için markete gittiğini, yolda cep telefonunu kaybettiğini ve onu aradığı için eve geç döndüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Büşra D., serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, Gökçe bebeğin, baba Serdar D.’ye (26) teslim edilmesi talimatını verdi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek babasına verildi.

 

#Erzurum#Palandöken#Bebek Kurtarma

