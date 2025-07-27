Bebeğimizi camdan sarkıttık

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Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 46 kişi dumandan etkilendi. Yangında eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi yaralı kurtulan bilgisayar mühendisi Mustafa Şahin’in, hastanede yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı. Serviste tedavisi devam eden Mustafa Şahin, konuştu.

ÖNCE AŞAĞI İNDİK

Şahin, eşinin doğum gününden bir gün önce faciayı yaşadıklarını söyleyerek, “Eşim mutfaktaydı, ben de çocuğumun yanındaydım. Yanıma gelip ‘Mustafa bir şeyler kokuyor; bir şey yanıyor galiba’ dedi. Kapıyı açtığımda, şaft tünelinin oradan siyah dumanlar çıktığını görünce; ‘Yangın var, bebeği al çıkalım’ dedim. Kayınvalidem, kayınbabam bizdeydi. Onları önce çıkarttım. Sonra yavaş yavaş aşağıya indik, çok duman yoktu. 10’uncu kata kadar indik. Ama sonrasında çok duman başladı. İnsanlar orada duman olduğu için yığılıp kalmışlardı. Sonra birisi dedi ki ‘Çatıya çıkalım iyi olur.’ Hemen çatıya doğru koşmaya başladık. Orada kayınvalidem ve kayınbabamı bıraktım. Eşim ile biz çıktık yukarıya; ama sonra her yer artık duman olmuştu. Çıkamayacak seviyeye geldik, camı açtık. Biraz orada bekledik. Çok duman olunca ben bebeğimizi eliyle ayağından tutup dışarıya çıkarttım. 22’nci kattaymışız. Ağlıyordu. En sonunda benim gözüm kararmaya başladı artık öksürmeye, kusmaya başladım. Orada eşime ‘Düşüreceğiz içeriye alalım’ dedim. Sonra içeriye aldık. İkimiz camın kenarında öyle bekliyorduk. Bir ara eşimin düştüğünü hatırlıyorum. Sonrasında ben de bayılmışım zaten” dedi.