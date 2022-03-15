'Bebeğime neden bakmıyorsun?' dedi, doktora yumruk atıp, bıçak çekmişti! Yakalandı

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Olay, 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. G.D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar, bebeği hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.

'BEBEĞİME NEDEN BAKMIYORSUN'

Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen G.D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. G.D., bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle Arslan’ın odasının kapısını yumrukladı. G.D. kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. G.D., iddiaya göre küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, G.D.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. G.D., doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, G.D.'den şikayetçi oldu.

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POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.