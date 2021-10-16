'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmamıştı... 'Çok pişmanım, büyük bir hata yaptım'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Liverpool, Ozan Tufanlı Watfordu farklı geçti Salahın golü maça damga vurduLiverpool, Ozan Tufan'lı Watford'u farklı geçti! Salah'ın golü maça damga vurdu#Premier Lig
Merkelin veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar Yunanistan gibi yapamayızMerkel'in veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar! 'Yunanistan gibi yapamayız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Köy sakinlerini delirten gizemli uğultu Adeta işkence çekiyoruzKöy sakinlerini delirten gizemli uğultu! 'Adeta işkence çekiyoruz'#İngiltere
Paşinyan sonunda pes etti Erdoğan Kendilerini ablukadan kurtaracaklar demişti...Paşinyan sonunda pes etti! Erdoğan 'Kendilerini ablukadan kurtaracaklar' demişti...#Zengezur Koridoru
Teröristler örgütü anlattı İtiraflarıyla hepsi ele geçirildi: Kanlı eylemler engellendiTeröristler örgütü anlattı! İtiraflarıyla hepsi ele geçirildi: Kanlı eylemler engellendi#PKK
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Serveti konu edildi... Musktan önemli Dogecoin yorumuServeti konu edildi... Musk'tan önemli Dogecoin yorumu#Elon Musk
Salgında rekor üstüne rekor... Günlük ölümler 1000i geçtiSalgında rekor üstüne rekor... Günlük ölümler 1000'i geçti #Koronavirüs
Ne yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittilerNe yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittiler! #ENDONEZYA
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Kate ve Williamın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttıKate ve William'ın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttı #Kate Middleton
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
HABERLERGündem Haberleri

'Bebeğim zarar görür' diye aşı yaptırmamıştı... 'Çok pişmanım, büyük bir hata yaptım'

#Koronavirüs#Aşı#Nurcan Türtük

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bebeği zarar görür endişesiyle aşı yaptırmayan, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanıp entübe edilen ve prematüre doğum yapan Nurcan Türtük (26), "Aşı olmadığım için çok pişmanım, büyük bir hata yaptım. Keşke aşı olsaydım da bunları hiç yaşamasaydım" dedi.

Haberin Devamı

Körfez ilçesinde bebeği zarar görür endişesiyle koronavirüs aşısı yaptırmayan Nurcan Türtük, yaklaşık 1 ay önce 7 aylık hamileyken bazı semptomlar göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tütük, evde tedaviye başladı. Durumu ağırlaşan Nurcan Türtük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlerleyen dönemde entübe edilen Nurcan Türtük'ün bebeği prematüre olarak dünyaya geldi ve kuvözde tedaviye alındı. Zorlu bir tedavi süreci geçiren Nurcan Türtük ile bebeğinin sağlığı normale dönmeye başladı.

Koronavirüse yakalandığı ilk anda pek önemsemediğini, semptomların ağırlaşmasıyla durumun ciddiyetini anladığını belirten Nurcan Türtük, herkesi aşı olmaya davet etti. Aşı yaptırmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getiren Nurcan Türtük, "Koronavirüse yakalandım, hamileydim diye aşı olmamıştım. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Bir aya yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım ve entübe edildim, çok zorlu bir süreçti benim için. Koronavirüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil, ciğerlerime tüp takılı halde yaşamıma devam ediyorum. Tedavim devam ediyor ve ne zaman biteceğini bilmiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım, büyük bir hata yaptım. Keşke aşı olsaydım da bunları hiç yaşamasaydım" dedi.

‘EŞİM AŞILIYDI 2-3 GÜNDE ATLATTI’

Eşinin de kendisi gibi koronavirüse yakalandığını fakat aşılı olduğu için hastalık sürecini kolayca atlattığını söyleyen Nurcan Türtük, şöyle konuştu: 

"Eşim de koronavirüse yakalandı o aşısını olduğu için 2-3 günde atlattı. Çok şükür şu an hiçbir sıkıntısı yok. O aşısını olduğu için rahat atlattı ama ben aşı olmadığım için sıkıntıyı yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum, lütfen aşınızı olun. Özellikle hamile bayanların aşı olması lazım, benim yaşadıklarım çok zorluydu. Allah kimseye yaşatmasın, ölümden döndüm.  Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum."

İlgili Haberler:

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTAMemur alımları başladı! İşte ilanlar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Nurcan Türtük

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım