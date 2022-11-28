Bebeği kucağındayken öldürüldü

Haberin Devamı

İSTANBUL Sultangazi’de Suriyeli Hatice Hacı, önceki gün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde kucağında bebeği ile yürüyordu. Bu sırada yanına silahla yaklaşan bir kişi başına ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Hatice Hacı’nın yardımına çevre sakinleri koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, anne Hatice Hacı’yı, ambulansla hastaneye götürdü. Bebeğe ise şans eseri kurşun isabet etmediği belirlendi. Hatice Hacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANNE VE BABASI DA GÖZALTINDA

Hatice Hacı’nın 3 çocuğu koruma altına alındı. Polis ekipleri, Hatice Hacı’yı takip eden bir araçtan inen bir kişinin ateş açarak tekrar araca bindiğini ve kaçtığını belirledi. Plaka bilgisinden yola çıkan ekipler, araç içinde olduğu tespit edilen, aralarında Hatice Hacı’nın anne ve babasının da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Hatice Hacı’nın Suriye’de yaptığı bir evlilik nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı, bir süredir anne ve babası tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.