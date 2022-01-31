Bebeği ile yan yana toprağa verildi... Gözyaşları sel oldu

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Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı. Daha sonra çiftin kapısını da çalan komşuları, karşılık alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta, Ferhat Yüceay'ı mutfaktaki bazada, çocukları İkra'yı (5) yer yatağında, bebekleri Yasin'i ise beşikte buldu.

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