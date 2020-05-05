Çetin AYDIN / İSTANBUL
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Bebeği araziye attılar
İstanbul Küçükçekmece’de yeni doğan erkek bebeğini boş araziye atarak ölüme terk eden anne Cansel K. (22), baba Cüneyt A. ve kendilerine yardım eden Yusuf K. gözaltına alındı.
Cüneyt A. ifadesinde, Cansel K.’nin ilişkisini bilmeyen ailesinden korktuğu için bebeği kendisinin aldığını, bebeği insanların görebileceği bir yere bıraktığını, çok pişman olduğunu söyledi. Cansel K. ve Cüneyt A., yakında evleneceklerini, bu nedenle bebeklerinin kendilerine verilmesini istedi. Bebeğin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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