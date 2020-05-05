Bebeği araziye attılar

Cüneyt A. ifadesinde, Cansel K.’nin ilişkisini bilmeyen ailesinden korktuğu için bebeği kendisinin aldığını, bebeği insanların görebileceği bir yere bıraktığını, çok pişman olduğunu söyledi. Cansel K. ve Cüneyt A., yakında evleneceklerini, bu nedenle bebeklerinin kendilerine verilmesini istedi. Bebeğin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.



