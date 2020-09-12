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Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: Erbakan'ın büyük gafı... Beauvoir’ı ‘adam’ yaptı, ‘TT’ oldu

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Son dakika: Erbakan'ın büyük gafı... Beauvoir’ı ‘adam’ yaptı, ‘TT’ oldu
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Milli Görüş hareketinin lideri eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ünlü Fransız yazar ve feminist filozof Simone de Beauvoir için “biseksüel (her iki cinse de eğilimli) bir adam” dedi. Bu ifade kısa sürede Twitter’da TT oldu.

CİNSEL YÖNELİM TEORİSİ

Haber Global kanalında önceki akşam yayınlanan ‘Jülide Ateş’le 40’ programına konuk olan Fatih Erbakan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşurken, “Bu aynı zamanda, 1940’larda Alfred Kinsey denilen zoolog ve doktor bir insanın Rockefeller Vakfı’nın finansmanıyla cinsel yönelim diye bir teorisine dayanıyor” dedi.

BİSEKSÜEL BİR ADAM

Ardından da, “biseksüel bir adam” diyerek ünlü Fransız yazar ve feminist filozof Simone de Beauvoir’ı örnek veren Fatih Erbakan, “Diyor ki, efendim doğuştan getirdiğin cinsiyetin önemi yok” diye konuştu.

GÜNDEME YERLEŞTİ

Erbakan’a kadınlar başta olmak üzere sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

◊ Sağ olsun ülkecek Simon de Beauvoir’ın kadın olduğunu öğrendik.
◊ Kendisi varoluşçu ve feminist bir yazardır. Ama Erbakan haklı olabilir. Tüm dünya kadın diye biliyorken Simone erkek olabilir.
◊ “Simon dö Bovua” hangi adammış bilemedim; ama Simone de Beauvoir dünyaya gelmiş en önemli kadınlardan biri.

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