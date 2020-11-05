Beau Biden kimdir kaç yaşında ve neden vefat etti?
Beau Biden, Joe Biden'ın çocuklarından birisidir. Daha önce Başsavcı olarak görev alan Beau Biden, aynı zamanda siyaset içerisinde de önemli adımlar atmıştı. 2016 yılında valilik için adaylığını koymak üzere girişimde bulunan Beau Biden, geçirdiği beyin kanseri dolayısıyla hayatını kaybederek 2015 yılında yaşama veda etti. Peki, Beau Biden kimdir ve kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Joseph Robinette "Beau" Biden 3 Şubat 1969'da Amerika'da dünyaya geldi. Amerikalı Demokrat Parti üyesi savcı ve politikacı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğludur. Delaware Başsavcısı olan Biden, Amerikan siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyordu.
Biden 2016'da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlıyordu. ABD Başkan Yardımcısı'nın en büyük oğlu olan Beau Biden, 2008'de Irak'ta bir yıl süreyle yüzbaşı olarak görev yapmıştır.
Beau Biden beyin kanserine yenilerek 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında öldü.
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