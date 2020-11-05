Beau Biden kimdir kaç yaşında ve neden vefat etti?

Joseph Robinette "Beau" Biden 3 Şubat 1969'da Amerika'da dünyaya geldi. Amerikalı Demokrat Parti üyesi savcı ve politikacı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğludur. Delaware Başsavcısı olan Biden, Amerikan siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Biden 2016'da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlıyordu. ABD Başkan Yardımcısı'nın en büyük oğlu olan Beau Biden, 2008'de Irak'ta bir yıl süreyle yüzbaşı olarak görev yapmıştır.

Beau Biden beyin kanserine yenilerek 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında öldü.